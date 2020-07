Gemiddeld 84 nieuwe besmettingen per dag voorbije week

De voorbije week telde Sciensano in ons land gemiddeld 83,7 nieuwe besmettingen per dag. Dat blijkt uit de gegevens op de statistiekensite van Sciensano. Daaruit blijkt verder nog dat het aantal nieuwe besmettingen met 11 pct gedaald in vergelijking is met de week daarvoor. Gemiddeld waren er de voorbije zeven dagen 5,9 overlijdens.

Voor het gemiddelde aantal besmettingen keek het gezondheidsinstituut naar de cijfers tot en met zaterdag. De cijfers van de voorbije drie dagen zijn immers nog niet geconsolideerd.

Het gemiddelde aantal overlijdens kent een lichte stijging. De voorbije dagen waren dat er dus 5,9, in de voorgaande periode van zeven dagen waren dat er gemiddeld 5,2 per dag. Op weekbasis gaat het om een stijging van 37 naar 41 overlijdens.

Er waren gemiddeld 14,9 ziekenhuisopnames de voorbije 7 dagen. In de vorige periode van zeven dagen waren dat er nog 15,9. Dinsdag waren nog 222 patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, tegenover 281 een week eerder.

In totaal zijn er nu 61.509 gevallen van het coronavirus in ons land. Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 10,9 nieuwe gevallen van het coronavirus.

