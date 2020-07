Senegalees Kanouté naar Cercle, Noorse spits Hauge op komst

Cercle Brugge verwacht vandaag, uiterlijk morgen Franck Kanouté in Brugge. De 21-jarige Senegalees is een centrale middenvelder (positie zes of acht) en kreeg zijn opleiding bij onder andere Juventus. Kanouté ligt onder contract bij Pescara en werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Cosenza. Eerder speelde hij ook al voor Ascoli.

Ook de deal met de Noorse spits Petter-Jan Hauge is rond. De 20-jarige aanvaller van Bodo Glimt strijkt begin volgende week in Brugge neer voor medische testen. Cercle heeft dan al één oefenmatch (zaterdag om 16 uur tegen Zulte Waregem) achter de rug en hoopt dan om de nieuwe buitenlandse coach voor de start van de derde trainingsweek voor de groep te hebben staan. Voorlopig leidt de Duitser Andreas Patz, de ex-assistent van Bernd Storck nog altijd de training. Patz was einde contract maar werd voor minstens één maand weer in dienst genomen.