Verwarring compleet in Deinze: is winkelen met mondmasker nu verplicht of niet? En kan dat zomaar?

Deinze -

Wie in Deinze gaat winkelen, zou dan toch geen mondmasker moeten dragen. Dat heeft waarnemend Oost-Vlaams gouverneur Didier Detollenaere beslist. Hij schrapt daarmee het besluit van burgemeester Jan Vermeulen, die dinsdag nog aankondigde dat mondmaskers dragen verplicht is in de handelszaken in de stad. Naar wie moeten de inwoners nu luisteren?