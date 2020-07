Na dubbele kindermoord: jongste kind verdronk, moeder kan verhoord worden

De vrouw die twee van haar drie kinderen om het leven bracht in het Henegouwse Hantes-Wihéries (Erquellines), kan vandaag verhoord worden door de rechercheurs. Haar toestand is stabiel. Dat blijkt uit een persconferentie door Justitie in Charleroi. De autopsie op de kinderen moet nog plaatsvinden, maar bij het jongste slachtoffer zou sprake zijn van verdrinkingsdood.

De moeder, die zichzelf van het leven probeerde te beroven, verkeerde dinsdagavond nog in levensgevaar. Nu zou haar toestand verbeterd zijn waardoor de politie vanaf vandaag kan overgaan tot verhoor. Dat zei Sandrine Vairon, officier van Justitie in Charleroi, tijdens een persconferentie.

Verdrinkingsdood

De moeder bracht twee van haar drie kinderen, een van 2 en een van 7 jaar oud, om het leven om een nog onbekende reden. De autopsie en toxicologische analyse moeten nog plaatsvinden, maar op de persconferentie werd wel gezegd dat het jongste kind wellicht overleed door verdrinking. Het is niet duidelijk of de kinderen sliepen of in volle bewustzijn vermoord werden. Dat moet nog blijken uit verder onderzoek.

Het derde kind van het gezin is nog altijd in kritieke toestand, maar de toestand van de 9-jarige is wel gestabiliseerd. De jongen bevindt zich in een kunstmatige coma. Het was haar echtgenoot die de feiten ontdekte bij terugkomst van het werk. De vrouw was al sinds 2008 samen met de man en ze woonden al vier jaar in Hantes-Wihéries. Ze zijn allebei geboren in 1983.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.