15 jaar cel voor Surinaamse man na moordpoging aan station van Turnhout

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft woensdag een Surinaamse man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor een moordpoging in het centrum van Turnhout. De moordpoging dateert van 31 mei 2018 en deed zich voor in de buurt van het station in Turnhout.

Het slachtoffer kwam op 31 mei 2018 ‘s nachts aan op de spoedafdeling van het ziekenhuis in Turnhout. Hij had een schotwonde in de borst. De kogel had zijn long doorboord. Het slachtoffer had zich tot aan het ziekenhuis laten brengen door een taxi.

De man hield aanvankelijk de lippen op elkaar over wat er gebeurd was. Onderzoek van de politie leidde uiteindelijk naar de arrestatie van een verdachte uit Arendonk, een man met Surinaamse nationaliteit. De moordpoging kaderde volgens het onderzoek in een afrekening binnen het drugsmilieu. De politie kreeg al snel dat vermoeden omdat het slachtoffer een grote som cash geld bij zich had.