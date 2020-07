Minstens 50 doden in Ethiopië bij protesten na moord op zanger

Minstens vijftig mensen zijn omgekomen in de Ethiopische regio Oromiya tijdens protesten rond de moord op een populaire zanger. Dat meldt een woordvoerder van de regionale overheid woensdag. De autoriteiten waren volgens hem niet voorbereid op de onlusten.

Zowel demonstranten als veiligheidsbeambten kwamen om het leven. Verder werden verschillende gebouwen in brand gestoken.

De moord op de populaire protestzanger Haacaaluu Hundeessaa maandag heeft de etnische verhoudingen in het land op scherp gezet. De woede is groot onder de etnische Oromo-groep, die het grootste deel vormt van de bevolking van Oromiya. Hundeessaa behoorde tot die groep. In zijn nummers kwam hij vaak op voor de rechten van de etnische groepering. Zijn muziek werd gebruikt tijdens de periode van anti-regeringsprotesten die hadden geleid tot de val van de vorige regering en het aantreden van huidig premier Abiy Ahmed in 2018.

Hundessa zal later deze week in zijn thuisstad Ambo begraven worden, melden staatsmedia woensdag.