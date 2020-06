Falcon-9 draagraket van SpaceX lanceert gps-satelliet voor Amerikaanse leger

Van op Cape Canaveral in Florida is dinsdag een Falcon-9 draagraket gelanceerd met een gps-satelliet van de Amerikaanse leger.

De Falcon-9 van ruimtevaartbedrijf SpaceX vertrok om 22.10 uur Belgische tijd van op lanceercomplex 40.

De eerste trap van de Falcon-9 draagraket landde daarna zoals verhoopt op het droneship. Door de eerste trap te recupereren, kan SpaceX de lanceerkosten drukken.

De nuttige lading bestond uit het derde exemplaar van de nieuwe GPS-III serie navigatiesatellieten die tien stuks zal omvatten.

De met de Falcon-9 draagraket meegevoerde gps-satelliet van het Amerikaanse leger kwam om 23.45 uur boven de Stille Oceaan los van de tweede rakettrap, om koers te zetten naar haar operationele cirkelvormige baan op zowat 20.200 km hoogte.

Vijftien jaar

De navigatiesatelliet heeft een levensduur van vijftien jaar. Het door Lockheed Martin gebouwde en 4,3 ton wegende tuig moet een in mei 2000 gelanceerde satelliet vervangen. In het jargon gaat het om de GPS 3 SV03. De vorige twee telgen van deze familie waren door SpaceX en United Launch Alliance (ULA) in de ruimte gebracht in 2018 en 2019.

Tot voor de lancering bestond de gps-constellatie uit 31 kunstmanen, verdeeld over zes orbitale vlakken.

SpaceX lanceerde voor het eerst voor de nieuw opgerichte Space Force.

Net dinsdag heeft SpaceX een Falcon-9 die eind vorige week, van op een ander lanceerplatform, had moeten opstijgen terug naar de hangar laten brengen. De nuttige lading bestaat uit zowat 60 satellieten voor Starlink, het breedbandnetwerk dat SpaceX aan het uitbouwen is, en twee meeliftende aardobservatiesatellieten.