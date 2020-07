Brandwondencentrum waarschuwt voor gevaren cowboysteak

Het brandwondencentrum van het UZ Gent waarschuwt voor de gevaren van cowboysteak, een nieuwe trend waarbij liefhebbers hun vlees bakken in een open vlam. De kleine toestellen die ook binnenshuis worden gebruikt, zijn vaak niet stabiel genoeg, met alle risico’s vandien. Sinds mei zijn al tientallen patiënten opgenomen met brandwonden.

Nogal wat slagers en andere handelszaken promoten de cowboysteak. Het voorbije weekend was er opnieuw sprake van 3 gevallen, soms met ernstige brandwonden. “We zien het de laatste weken opkomen met het mooie weer”, zegt Stefaan Lauwaert van de stichting brandwonden.

Bij cowboysteak wordt een stukje vlees aan een spies rondgedraaid om elke zijde van het vlees boven een open vlam te braden. Maar de toestellen zijn vaak niet stabiel, erg licht en worden aangevuurd met brandpasta. “We zien dat deze toestellen heel wat risico’s inhouden. Wanneer je een verkeerde manipulatie doet kunnen ze omvallen.”

De stichting brandwonden pleit niet voor een verbod op de toestellen maar waarschuwt wel voor het gebruik. “Het is absoluut niet veilig. We geven de raad om dit op een veilige manier te doen of de toestellen veiliger te maken wat betreft stabiliteit. Eventueel zou de open vlam ook beter afgeschermd kunnen worden met een glazen wand”, zegt Lauwaert.