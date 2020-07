VS kopen zo goed als volledige productie veelbelovend coronamedicijn remdesivir: “Er blijft niets over voor Europa”

De Amerikaanse regering heeft het grootste deel van de productie van het coronamedicijn remdesivir gekocht. Remdesivir wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende geneesmiddelen voor ernstige coronasymptomen. Studies hebben aangetoond dat het de ziekenhuisopname bij Covid-19 kan verkorten.

Een overeenkomst met biotechbedrijf Gilead Sciences voorziet in de aankoop van medicijndoses voor meer dan 500.000 behandelingen, aldus het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Dit komt overeen met 100 procent van het geplande productievolume voor juli en 90 procent voor augustus en september.

Een woordvoerder van Gilead wilde geen commentaar geven op de vraag of de overeenkomst de levering van het actieve ingrediënt in Europa in gevaar brengt. Farmaceutisch expert Andrew Hill van de Universiteit van Liverpool in het Verenigd Koninkrijk zei daarover in de Guardian: “De VS hebben toegang tot een groot deel van het medicijn, dus er blijft niets over voor Europa.”

Gilead zei met de Amerikaanse regering te zijn overeengekomen dat niet-toegewezen delen van de productie “beschikbaar zouden kunnen worden gesteld voor ander gebruik, ook buiten de Verenigde Staten”. Daartoe zullen de behoeftenrapporten van de ziekenhuizen elke twee weken nauwlettend worden gevolgd en geëvalueerd, luidt het.

Foto: REUTERS

2.340 dollar per patiënt

Gilead had zonet de prijs voor de Amerikaanse markt bepaald. Een behandeling van vijf dagen met remdesivir zou 2.340 dollar per patiënt kosten.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) raadde vorige week aan om het geneesmiddel Veklury (remdesivir) een voorwaardelijke marketingautorisatie te geven voor de behandeling van Covid-19-patiënten. Een besluit van de Europese Commissie wordt later deze week verwacht.

Remdesivir is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van ebola, maar was niet effectief genoeg. Het is tot nu toe in geen enkel land ter wereld als geneesmiddel goedgekeurd.