Ook Geraardsbergen wil mondmasker in winkels

Ook de burgemeester van Geraardsbergen, Guido De Padt (Open Vld), wil dat inwoners een mondmasker dragen wanneer ze een winkel bezoeken. In Deinze wil burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) GAS-boetes uitdelen aan wie dat niet doet. Maar minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) floot die laatste dinsdagavond terug.

De Padt overwoog “enige tijd terug” een verplichting voor mondmaskers in grootwarenhuizen. “Het antwoord van onze algemeen directeur was negatief”, klinkt het woensdag. In Deinze vaardigde burgemeester Vermeulen wél een verbod uit maar Oost-Vlaams waarnemend gouverneur Didier Detollenaere vernietigde woensdagochtend het bewuste burgemeestersbesluit.

LEES OOK. Verwarring compleet in Deinze: is winkelen met mondmasker nu verplicht of niet? En kan dat zomaar?

In Geraardsbergen laat de burgemeester wel een cartoon afficheren in handelszaken, die aanspoort om alsnog voor een mondmasker te kiezen.