Is jouw ploeg versterkt of verzwakt voor het seizoen 2020-2021? Ontdek hier alle voetbaltransfers, van eerste nationale tot vierde provinciale!

1 juli is traditioneel de datum om de eerste balans op te maken van alle (duizenden) transfers in de lagere voetbalafdelingen. Het Nieuwsblad verzamelde exclusief per provincie àl die transfers van àlle Vlaamse clubs, van eerste nationale tot vierde provinciale. Is jouw ploeg versterkt of verzwakt voor het seizoen 2020-2021? Ontdek het hier!