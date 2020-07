“Alles komt goed”-editie Zonneland leert 10- tot 12-jarigen omgaan met corona-angst

Onder het motto ‘Alles komt goed’ lanceert uitgeverij Averbode een speciale interactieve editie van haar tijdschrift Zonneland om 10- tot 12-jarige jongeren te helpen om te gaan met angstgevoelens rond het coronavirus. Kinderpsychologe Katelijne Van Lommel verleende er haar medewerking aan. Het project heeft de steun van Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke, het Kinderrechtencommissariaat en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In een mededeling wijst de uitgeverij op het feit dat heel wat jongeren uit deze leeftijdsgroep mentaal geleden hebben onder de lockdown en het isolement. Niet alleen de hulplijnen voor jongeren Awel en JAC, maar ook vrijwilligersorganisaties zoals TEJO kregen tijdens en na de lockdown opvallend veel vragen van tieners met angstgevoelens. De Centra voor Leerlingenbegeleiding moesten zelfs 40 procent meer tussenbeide komen in moeilijke thuissituaties en voor jongeren die met angststoornissen of depressieve gedachten kampen.

De ‘Alles komt goed’-editie van Zonneland wil tieners aan de hand van tips, getuigenissen van leeftijdsgenootjes en ideeën voor buitenactiviteiten helpen hun eigen gevoelens te ontdekken en ermee om te gaan. De editie bevat ook spelletjes die vertrekken vanuit de filosofie “dat elke beperking creativiteit met zich meebrengt”.

Volgens Barbara Vangheluwe, CEO van uitgeverij Averbode, is ‘alles komt goed’ overigens de belangrijkste boodschap die men wil meegeven aan de kinderen. De editie kost 5 euro en is online te koop via www.uitgeverijaverbode.be/thuis.