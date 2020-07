Grootscheepse maffia-operatie in Italië: 46 arrestaties

Bij een grootscheepse operatie tegen de Siciliaanse maffia heeft de politie 46 personen opgepakt. Een ervan in Duitsland, zo meldt de Italiaanse politie.

De operatie was gericht tegen clans van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Ze vonden plaats in Barrafranca en Pietraperzia, in de Siciliaanse provincie Enna.

De politie identificeerde Raffaele Bevilacqua, een voormalige advocaat en lokale politicus voor de christendemocraten in de jaren tachtig, als de lokale maffiabaas. Bevilacqua werd tot levenslang veroordeeld voor eerdere maffiagerelateerde misdaden maar kwam twee jaar geleden vrij om gezondheidsredenen. Volgens de politie hernam hij meteen zijn criminele activiteiten.

Een van de familieleden van Bevilacqua werd opgepakt in Duitsland. Zijn dochter Maria Concetta werd onder huisarrest geplaatst.

Naast de arrestaties nam de politie ook voor meer dan 1 miljoen euro aan goederen in beslag.