Keert Trond Sollied na 22 jaar terug als coach van Rosenborg?

Trond Sollied (61) praat met de Noorse eersteklasser Rosenborg om er de nieuwe trainer te worden. Het zou een opvallende terugkeer zijn voor de ex-coach van onder meer AA Gent en Club Brugge, 22 jaar nadat hij de Noorse topclub voor het laatst onder zijn hoede had.

Sollied kwam in 1997 bij Rosenborg terecht. Eerst als assistent, een jaar later als hoofdcoach. Hij werd er kampioen en trok nadien naar AA Gent en vervolgens Club Brugge. Met Club Brugge werd hij twee keer landskampioen, won hij twee keer de beker en twee keer de Supercup. Hij bleef er tot 2005 en ruilde toen blauw-zwart voor Olympiakos. Nadien zou hij in ons land nog twee keer AA Gent, Lierse en Lokeren coachen. Bij Lokeren werd hij begin vorig jaar ontslagen. Sindsdien zit hij zonder job.

Nu praat Sollied dus met zijn oude liefde Rosenborg, dat na vier matchen amper vier punten telt in de Noorse hoogste voetbalklasse.