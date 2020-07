Thibault De Smet verlaat STVV voor Reims

Thibault De Smet stapt van STVV over naar Stade de Reims. Hij wordt bij de nummer zes uit de Ligue 1 ploegmaat van Thomas Foket en Wout Faes, die Oostende verlaat.

De 22-jarige De Smet wordt door Reims “een veelbelovende flankspeler” genoemd. “Hij is gezegend met een grote dosis tactische intelligentie en een precieze linkervoet”, klinkt het woensdag.

De Smet ondertekende een contract voor vier seizoenen.

“Ik heb al lang contact met Thomas (Foket), die mij vertelde dat Reims een superclub is”, zegt De Smet. “En ik vind hier Wout (Faes) terug, die ik al een hele tijd ken van de nationale ploeg. We zitten op dit moment trouwens in hetzelfde hotel. Dat is ideaal voor de integratie.”

De Smet speelde dit seizoen veertien wedstrijden voor STVV. De Truienaars namen hem vorige zomer over van AA Gent, waar hij weinig speeltijd kreeg.