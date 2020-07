Wouter Beke plant volgende woensdag overleg met sociale partners in de zorg

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gaat volgende week woensdag, op 8 juli, rond de tafel zitten met de vakbonden en werkgevers in de Vlaamse zorgsector. Dat heeft de CD&V-minister woensdag geantwoord op vragen van Hannes Anaf (SP.A), Ann De Martelaer (Groen), Suzy Wouters (Vlaams Belang) en Lise Vandecasteele (PVDA) in het Vlaams Parlement.

Eerder deze week bleek uit een bevraging dat één op de vijf zorgverleners denkt aan stoppen. De coronacrisis heeft een aantal bestaande pijnpunten voor het personeel in de zorgsector vergroot: te hoge werkdruk, te lage personeelsbezetting en te lage verloning.

Alle partijen dringen aan op een betere “structurele ondersteuning” van het personeel in de sector. Volgens oppositiepartij sp.a is er ook een “discriminatie” tussen het federale zorgpersoneel, dat een consumptiecheque van 300 euro krijgt, en het Vlaamse zorgpersoneel dat zo’n éénmalige cheque niet krijgt. “Wie op 11 juli een Vlaamse vlag uithangt, krijgt wél een feestcheque van 180 euro, maar de Vlaamse helden van de zorg krijgen geen eenmalige premie. Dat is een schande”, aldus Hannes Anaf.

Volgens minister Beke zijn de vakbonden zelf geen vragende partij voor zo’n eenmalige premie. De CD&V-minister wil volgende week woensdag, samen met minister-president Jan Jambon en de kern van de regering, rond de tafel gaan zitten met de vakbonden en werkgevers in de zorg. Volgens Beke is het de bedoeling om aan de onderhandelingstafel na te gaan wat precies de zorgen en noden in de sector zijn. Op basis van dat overleg wil de minister kijken welke extra ondersteuningsmaatregelen nodig zijn.