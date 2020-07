Alweer ernstig ongeval op E17: Oekraïense trucker zwaargewond

Beveren-Waas / Haasdonk - Alweer was er verkeersellende op de E17 na een reeks ongevallen. Bij een zwaar ongeval in de staart van een file reed een vrachtwagenchauffeur in op een andere truck. Hij raakte zwaargewond.

Het verkeer op de E17 richting Antwerpen heeft woensdag de hele dag enorme hinder ondervonden door verscheidene ongevallen. De ellende begon al rond 9 uur ’s morgens. In de Kennedytunnel richting Nederland reden twee vrachtwagens op elkaar in. Twee van de drie rijstroken raakten versperd en de afhandeling van dat ongeval nam zo’n 2,5 uur in beslag.

Bijgevolg ontstond er op de E17 een ellenlange file met een wachttijd die opliep tot ruim anderhalf uur. Om iets voor 14 uur merkte een Oekraïense vrachtwagenchauffeur de staart van de file ter hoogte van Haasdonk te laat op en reed daardoor in op zijn voorligger, een Noorse vrachtwagen. De chauffeur liep verschillende breuken op en moest door de brandweer uit zijn stuurcabine gehaald worden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Twee van de drie rijstroken raakten versperd met extra hinder tot gevolg. Ook de oprit Haasdonk was een hele tijd afgesloten voor het verkeer.