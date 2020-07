Zo laat je een dino in je woonkamer rondlopen en brullen

Plaats de dino op het strand of in de straat, of eender waar je wil Foto: Google

Na de panda, pinguïn of haai lanceert Google tien nieuwe 3D-dieren die we via augmented reality naar ons thuis kunnen brengen. Met een paar klikken op je smartphone staat zo ineens een Tyrannosaurus rex of Stegosaurus in je living of slaapkamer, zoals je wil.

Ze mogen dan wel uitgestorven zijn, wie een dino eens van dichtbij wil bekijken kan dat dankzij Google en zijn technologie. Uit de filmreeks van Jurassic world haalde de internetgigant namelijk tien beesten die we naar onze living kunnen halen. Het gaat om de Tyrannosaurus rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon en Parasaurolophus.

“We raadpleegden daarvoor niet alleen verschillende bronnen uit de literatuur, maar onze artiesten werkten ook samen met paleontologen en het team van Jurassic world om de figuren zo nauwkeurig en realistisch mogelijk te maken”, zegt Camilo Sanin, hoofd personageontwikkeling bij Ludia. “Zelfs de kleinste details, zoals onregelmatigheden in huidskleur en patronen, zijn belangrijk.”

Zo werkt het:

Iedereen die een smartphone met een recent besturingssysteem heeft (met Apple iOS 11 en hoger of Android 7.0 of hoger), kan ermee aan de slag.

1. Open de zoekmachine van Google op je smartphone en tik de naam van een dino in, bijvoorbeeld ‘Tyrannosaurus’.

2. Scroll door de zoekresultaten tot je op een kader botst met de tekst ‘Bekijk een tyrannosaurus in de ruimte om je heen”. Zoek daarvoor een plek in huis of in de tuin waar je het dier wil zien en klik op ‘Weergeven in 3D’.

3. Google zal de camera van je smartphone activeren en de ruimte analyseren. Volg de instructies op het scherm.

4. Ziet het dier er heel klein of net erg groot uit? Gebruik twee vingers op het scherm om in en uit te zoomen? En wandel er zelf eens omheen.

5. Wie ook de zware stappen en het gebrul van elke dinosaurus wil horen, zet op een Android-apparaat gewoon het volume aan.