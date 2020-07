Eden Hazard ontbreekt bij Real Madrid tegen Getafe

Eden Hazard (29) zit niet in de selectie bij Real Madrid voor de thuiswedstrijd donderdagavond tegen Getafe.

Zinédine Zidane maakte de 24 namen in zijn selectie bekend voor de 33e speeldag in La Liga, maar onze landgenoot ontbreekt. Afgelopen zondag bij Espanyol Barcelona werd Hazard na 63 minuten vervangen, waarna ijs op zijn pijnlijke enkel werd gelegd uit voorzorg. Die enkel hield hem tussen eind februari en eind mei drie maanden van de velden. “We moeten rustig blijven”, zei Zidane daarover. “Hij is een hele tijd out geweest en we moeten hem daarom nu rustig brengen. Ik twijfel er niet aan dat Eden heel snel opnieuw heel goed zal zijn.”

De Franse coach lijkt de Rode Duivel nu opnieuw rust te gunnen. Sinds de herstart van de Spaanse competitie kon Hazard op 4 basisplaatsen rekenen bij de Koninklijke. Enkel tegen Real Sociedad werd hij aan de kant gelaten.

Door het nieuwe puntenverlies van grote rivaal Barcelona dinsdag tegen Atlético Madrid (2-2), kan Real een uitstekende zaak doen in de titelstrijd. Bij winst lopen ze vier punten uit op Barça.