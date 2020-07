Eleven Sports in zee met Mediapro om Belgisch voetbal internationaal te vermarkten

Eleven Sports werkt samen met het Spaanse multimediabedrijf Mediapro om het Belgische profvoetbal internationaal te vermarkten. Het bedrijf zal bovendien de productie van de wedstrijden in 1A, 1B en de Super League voor vrouwen verzorgen en mee instaan voor de distributie ervan. Mediapro zal ook drie kanalen ontwikkelen uitsluitend voor het Belgisch voetbal.

Om de nieuwe realiteit ten tijde van de coronapandemie tegemoet te gaan, sloten Eleven Sports en Mediapro een strategische overeenkomst om internationaal de krachten te bundelen. Dat doen ze “om de zakelijke groei voor beide groepen te stimuleren” en “meerwaarde te bieden aan de fans”, klinkt het woensdag in een communiqué.

Het eerste project waarin beide mediabedrijven samenwerken, wordt de productie en distributie van het Belgisch profvoetbal. Eleven Sports verwierf de exclusieve mediarechten van de Pro League, die behalve het voetbal in 1A en 1B ook de Super League, Supercup en e-Pro League omvatten. Eleven Sports en Mediapro beloven de voetbalfans “state-of-the-art productie” de komende vijf seizoenen. Hoe de wedstrijden tot in de huiskamer zullen komen is voorlopig niet duidelijk.

De ambitie is nog steeds om naast het internet ook de digitale tv-kanalen te gebruiken om het Belgisch voetbal aan de man te brengen. Daarvoor moet een akkoord gevonden worden met providers Proximus, Orange of Telenet. Daarnaast zal Eleven Sports ook online of via de app een zogenaamd Over The Top-abonnement voorzien, een soort van Netflix van het Belgisch voetbal dus. Mediapro zal voor de digitale uitzending alvast drie kanalen ontwikkelen, waarvan twee voor de wedstrijden en een derde voor andere content.

Tot slot zal Mediapro, dat ook productietaken in onder meer La Liga, Serie A en Ligue 1 uitvoert, de Belgische mediarechten internationaal verkopen. Het Spaanse bedrijf zal opereren vanuit België en lokaal personeel aanwerven.