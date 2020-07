NMBS werkt aan app die drukte op trein weergeeft

Spoorwegmaatschappij NMBS wil later dit jaar een app lanceren waarmee reizigers een idee krijgen van de bezettingsgraad van de treinen. Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woensdag gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit.

De minister kondigde de app aan in zijn antwoord op een vraag van Kamerlid Marianne Verhaert (Open VLD). “Momenteel ontwikkelt NMBS een app die een inzicht moet geven in de bezettingsgraad van de trein. Het is de bedoeling de app aan haar klanten te kunnen voorstellen in het laatste kwartaal van 2020”, zei de minister.

Woordvoerder Bart Crols van de NMBS bevestigt dat zo’n app in ontwikkeling is, zonder meer details te verschaffen.