Opmerkelijk: spelers Brasschaat niet getest op COVID-19 voor eerste oefenmatch tegen Antwerp

Antwerp FC speelde woensdagavond zijn eerste oefenpartij van de voorbereiding. De Great Old liet hiervoor KFC Brasschaat naar Duitsland overkomen. Aanvankelijk was het plan dat alle spelers van de tweedeprovincialer getest zouden worden op COVID-19, maar dat gebeurde niet. De oefenmatch eindigde op 5-0.

Brasschaat deed er alles aan om een coronatest te ondergaan, maar het kreeg te horen dat oefenduels niet als een prioriteit worden beschouwd. De club stuurde ter vervanging een brief naar de Duitse overheid waarin het benadrukte dat geen enkele speler sinds de corona-uitbraak symptomen vertoonde. Voor afreis werd de temperatuur van elke blauw-gele pion gemeten. En op de bus droeg iedereen mondmaskers.

Great Old wint met forfaitcijfers

Antwerp nam al voor rust ruim afstand van Brasschaat. Refaelov opende in de openingsminuten de score. Via De Sart, Mbokani en nogmaals Refaelov - vanop de stip - gingen beide teams bij 4-0 rusten. Bij de bezoekers moest De Brouwere met een gebroken neus naar de kant. De middenvelder kwam onzacht in aanraking met De Laet.

Na de pauze stuurde Leko een ander elftal tussen de lijnen. De balcirculatie lag een pak lager. Seck dikte de score nog aan tot 5-0. Na het laatste fluitsignaal gaven alle spelers elkaar een vuistje.

Doelpunten

3’ 1-0 Refaelov (Buta)

10’ 2-0 De Sart (Refaelov)

22’ 3-0 Mbokani (Buta)

34’ 4-0 Refaelov (strafschop)

66’ 5-0 Seck (Coopman)

Antwerp voor rust:

Matijas – Ava Dongo, Batubinsika, De Laet – Buta, De Sart, Hongla, Lausberg – Refaelov, Mbokani, Miyoshi

Antwerp na rust:

Butez – Seck, Boya, Pius – Quirynen (80’ Niangadou), L. Verstraete, B. Verstraete, Bruni (80’ Diaby) – Mendy, Bolingi, Coopman