Gillen in mondmasker, Covid-busters in het donker en clown met een scherm: onze uitjes verlopen niet meer hetzelfde

We hebben het geteld: 37 keer de handen ontsmetten op minder dan een halve dag tijd. De pretparken zijn weer open, maar niet als vanouds. Schreeuwen in een rollercoaster doe je door een mondmasker, drummen in de rij doe je op 1,5 meter afstand en ook het volk is sterk verdund. De mierenhoop van gillende kinderen gemengd met de parfum van snoepgoed, popcorn en fastfood is nog niet voor morgen. Al moet je nergens aanschuiven.