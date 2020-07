Corona-uitbraak op afdeling geriatrie van ZNA Jan Palfijn in Merksem

In het ziekenhuis ZNA Jan Palfijn in Merksem is de voorbije weken een uitbraak van het coronavirus vastgesteld op de afdeling revalidatie en geriatrie. Dat zegt de regionale zender ATV en ziekenhuisnetwerk ZNA bevestigt het nieuws. Dertien personeelsleden en 13 patiënten testten positief, maar niemand zou er erg aan toe zijn (geweest).