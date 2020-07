Racing Genk stelt Cyriel Dessers voor met emotionele video: “Nu ben ik waar ik wil zijn”

Cyriel Dessers (25) is nu officieel van Racing Genk. De Limburgers nemen de topschutter uit de Eredivisie over van Heracles. Hij zet zijn handtekening onder een contract van vier seizoenen. Bij zijn voorstelling presenteerden ze de nieuwe spits met indrukwekkende video.

“Limburg is mijn thuis. Hier ben ik geboren”, vertelt Dessers in het filmpje. “Als kleine jongen droom je van grootse dingen. Ik droomde van Racing Genk. Mijn ploeg. Ik zag mezelf spelen in het mooie stadion. In het voetbal krijg je niks voor niks. Enkel hard werken loont. Hard werken om elke dag beter te worden en je dromen waar te maken. Nu ben ik klaar, nu ben ik waar ik wil zijn.”

Zijn ex-club Heracles Almelo bedankte Dessers: