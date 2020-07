Ook Romelu Lukaku moet met Inter naar Duitsland voor de achtste finales van de Europa League

De twee achtste finales in de Europa League waarvan heen- en terugwedstrijd nog niet gespeeld zijn, zullen net als het eindtoernooi in Noordrijn-Westfalen afgewerkt worden. Dat deelde de Europese voetbalfederatie woensdag mee. Het gaat om Inter Milaan-Getafe en Sevilla-AS Roma. Op 5 en 6 augustus strijden ze in in één enkele wedstrijd op neutraal terrein voor een plaats in de kwartfinales.