“Tot drie keer vreesden we dat we hem kwijt waren”: Rudy mag na 100 dagen op intensieve zorgen naar huis

Terwijl het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen week na week daalde, bleef de Aalsterse traiteur Rudy De Ridder (71) al die tijd aan zijn ziekbed gekluisterd. Meer dan vijftig dagen lang lag hij zelfs in coma. Met hoge koorts, doorligwonden en de ene ontsteking na de andere. Maar de vechter in hem weigerde op te geven. Na honderd dagen mocht hij woensdag onder luid applaus het ziekenhuis verlaten. “Typisch Rudy, nooit de moed laten zakken”, zegt zijn familie.

