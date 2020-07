Youri Tielemans en Dennis Praet gooien plek in de top drie te grabbel bij Everton

Voor Leicester City worden het nog zes wedstrijden op leven en dood in het slot van de Premier League. Door een 2-1 nederlaag bij Everton is het plots niet meer zeker van een plek bij de eerste vier en het bijhorende rechtstreekse Champions Leagueticket.

Voor Kerstmis schoot Leicester als een racket naar de tweede plaats achter het ongenaakbare Liverpool. Na de opdoffer op Boxing Day, met een 4-0 verlies tegen de latere kampioen, konden de Foxes echter nooit meer een reeksje overwinningen neerzetten.

Na de herstart van de Premier League won Leicester zelfs nog geen enkele keer. Ze zien Chelsea, Manchester United en de Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker nu allemaal binnen de marge van drie punten opduiken.

Na een goed kwartier keken de bezoekers - met beide Rode Duivels in de basis - al tegen een dubbele achterstand aan na doelpunten van Richarlison en Sigurdsson vanop de stip na een handsbal van Ndidi. Tielemans probeerde het met een schot, maar zijn poging werd afgeblokt. Dennis Praet kon minder zijn stempel drukken: hij werd net als Barnes bij de rust vervangen.

Invaller Iheanacho was wel meteen op de afspraak in Goodison Park. Tielemans vond Vardy in de zestien, maar die kreeg de bal niet goed onder controle. Zijn Nigeriaanse spitsbroeder was er wel als de kippen bij om de aansluitingstreffer voorbij Pickford te prikken.

Leicester-coach Brendan Rodgers zette daarna alles op alles en haalde Tielemans in het slot naar de kant voor winger Perez. Leicester wroette, maar ook de 6 minuten extra tijd bleken niet genoeg voor de gelijkmaker. Chelsea, dat vanavond nog speelt tegen West Ham, kan nu over Leicester wippen bij een overwinning.