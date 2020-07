Conner Rousseau (SP.A) “op date” met Georges-Louis Bouchez (MR): “Hij was niet altijd zo lief voor me”

“Ik wil oplossingen en praten”, staat er te lezen op de Instagrampagina van SP.A-voorzitter Conner Rousseau. Daarbij een foto van glimlachende MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez terwijl ze samen op café zitten. Opvallend, want enkele dagen geleden schaarde Bouchez zich nog achter felle kritiek op Rousseau.

Enkele dagen geleden stuurde MR, samen met CD&V en Open VLD, een persbericht uit met daarin de boodschap dat ze willen samenzitten met zes partijen over mogelijke onderhandelingen over een regering. Daarbij werd SP.A niet bij naam genoemd. Zij hadden toen nog geen antwoord gegeven op de vraag of ze die mogelijke onderhandelingen zagen zitten. Ondertussen liet de SP.A weten akkoord te gaan onder twee voorwaarden.

Maar toen maandag het persbericht werd uitgestuurd, retweette MR-voorzitter Bouchez op bijna hetzelfde moment enkele tweets waarin heel wat kritiek op Rousseau stond. Die laatste had in een interview met De Morgen gezegd dat hij zich momenteel enkel focust op zijn job en dat hij zich nu niet bezighoudt met zaken zoals de was doen. De strijk gaat naar zijn mama en de delicate was naar zijn oma. Een uitspraak die over de taalgrens opgepikt werd door RTBF-journalist Himad Messoudi en voorzitster van de jongerenpartij CDH Opaline Meunier. “Grappig dat de laatste vraag ondanks het nogal hallucinant seksisme geen reactie opriep”, tweette Messoudi met daarbij een naar het Frans vertaalde versie van de uitspraak van Rousseau.

Meunier ‘vertaalde’ dan weer de uitspraak van Rousseau als volgt: “Ik heb andere bezorgdheden dan mijn was, dus delegeer ik dat aan mijn mama, die niets belangrijks te doen heeft in haar leven, zodat ze mijn schoonmaakster kan zijn.” Daarop reageerde iemand door te zeggen dat hij het debat “een voorbeeld vond van het laag niveau van de politiek”. Meunier regeerde daarop door te zeggen dat “een millennial-partijvoorzitter die seksistische clichés hanteert, een probleem is.”

(Lees verder onder de tweet)

"J'ai d'autres préoccupations que mon linge donc je délègue à ma mère, qui elle, n'a rien d'important ou de préoccupant dans sa vie donc elle peut bien faire ma boniche" #TraduisonsLes https://t.co/wPdBlpFoOM — Opaline Meunier 🍊 (@M_Opaline) June 29, 2020

Bouchez retweette de kritiek op Rousseau, maar ondertussen zitten de twee toch samen op café. “Hij was niet altijd zo lief voor me, maar dit land gaat kapot aan zever. Ik wil oplossingen en praten. Santé”, schreef Rousseau bij de foto. Ook Bouchez deelde een foto van hun “date” op twitter.