Conner Rousseau (SP.A) stuurt nota naar voorzitters regeringspartijen

SP.A-voorzitter Conner Rousseau gaat dan toch akkoord om nog deze week rond de tafel te zitten met zijn collega’s Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) . Al stelt hij wel voorwaarden: de drie moeten met een nota komen én hij stelt inhoudelijke eisen. Dat gesprek zou misschien al vandaag plaatsvinden.

Een dag lang probeerde SP.A-voorzitter Conner Rousseau woensdag naar eigen zeggen zijn collega’s Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) rond de tafel te krijgen. Toen dat niet lukte, ging hij ’s avonds dan maar een watertje drinken met die laatste. Om het gekibbel van de afgelopen dagen bij te leggen, maar ongetwijfeld ook om de nota te bespreken die Rousseau woensdagavond aan de zogenoemde Drie Koningen overhandigde.

Daarin antwoordt hij voor het eerst op de uitnodiging van de drie om nog deze week aan tafel te gaan om met zes partijen te praten over de vorming van een nieuwe regering. Die zogenaamde Arizona-coalitie van Open VLD, MR, CD&V, N-VA, SP.A en CDH heeft 76 zetels in de Kamer, net voldoende voor een meerderheid. De zes partijen stellen geen formeel veto tegen elkaar, al zei SP.A ook nog niet ja. Dat is nu dus wel gebeurd.

Eisenpakket

Rousseau stelt wel twee voorwaarden om te praten: de Drie Koningen moeten zelf een startnota opstellen én die moet rekening houden met enkele belangrijke inhoudelijke socialistische eisen. Onder meer forse investeringen in de gezondheidszorg en een fiscaliteit die focust op een faire bijdrage van de grootste vermogens en multinationals staan in het pakket van SP.A. Van de PS formeel loslaten is géén sprake in die nota. “We zouden ook gek zijn. Als er rekening gehouden wordt met onze wensen, dan kan ook PS zich daarin vinden”, luidt het. Eerder legde ook CDH al enkele verwachtingen op tafel, net als N-VA.

Bij de drie is de nota goed aangekomen en volgens Joachim Coens staan er geen onoverkomelijke eisen in. In de wandelgangen is te horen dat er vandaag misschien al een ontmoeting op het programma staat. Of dat ook effectief het geval is, wil niemand voorlopig bevestigen. Coens, Lachaert en Bouchez hebben de voorbije dagen in ieder geval ook zelf aan een nota gewerkt die als basis voor een gesprek kan dienen. Het zou meteen de eerste ontmoeting tussen de vier zijn, want vorige week was er enkel een gesprek met Lachaert, Coens en Rousseau – zonder Bouchez dus. Sindsdien bleef het oorverdovend stil. Als ook dat gesprek met Rousseau constructief verloopt, staat niets een gesprek met de zes partijen in de weg, klinkt het.