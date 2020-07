6-0: Inter boekt grootste zege van het seizoen, maar zonder goal van Lukaku

De titel wordt moeilijk, maar Inter haalde wel nog eens stevig uit. De 6-0 tegen Brescia is de grootste zege van het seizoen. En opvallend: (invaller) Lukaku stond niet aan het kanon.

Romelu Lukaku (27) zat verrassend op de bank, dat was hem dit seizoen nog maar twee keer eerder overkomen. Maar gezien het drukke programma wilde Antonio Conte zijn topschutter ook wel eens sparen. Tegen rode lantaarn Brescia mocht dat geen probleem zijn. Het Italiaanse toptalent Sandro Tonali (20), die straks misschien naar Inter verhuist, speelt daar, maar voor de rest...

Inter ging meteen als een razende te keer. Alexis Sanchez zette voor, Ashley Young zette met mooie volley de 1-0 op het bord. Mooi gedaan van de voormalige Manchester United-connectie. Lukaku hoort daar ook bij, maar kon enkel glimlachen langs de kant. Het ging snel: na 20 minuten stond het al 2-0. Victor Moses werd foutief neergelegd in de zestien, Sanchez benutte de strafschop. Nog voor rust werd het 3-0, toen verdediger Danilo D’Ambrosio vrij mocht inkoppen aan de tweede paal. Nog twee ploegmaats stonden klaar om hetzelfde te doen.

Na rust ging het doelpuntenfestival verder. Sanchez schilderde dit keer de bal op het hoofd van Roberto Gagliardini, die binnenknikte. Het was al de vijftiende kopbalgoal voor de Milanezen, die wat dat betreft (letterlijk) koploper zijn in de Serie A. Lukaku viel na 68 minuten in voor maatje Lautaro Martinez en had een voet in de 5-0. Hij draaide goed weg, haalde uit, en Christian Eriksen trapte de rebound binnen nadat de Brescia-doelman niet kon klemmen. Maar zélf scoren? Neen, dat zat er niet in voor de Belg. Hij kopte nog een goeie kans naast en de 6-0 kwam op naam van Antonio Candreva.

Inter had dit seizoen al vijf keer vier doelpunten in één match gemaakt en boekte nu dus zijn grootste zege. Geen 26ste goal voor Lukaku, maar hij hoeft er niet van wakker te liggen.

Bekijk de zes doelpunten hier:

