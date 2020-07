Goedgezinde Ognen Vranjes is terug bij Anderlecht

He’s back. Ognjen Vranjes (30) is terug bij Anderlecht na zijn verhuur aan AEK Athene. Gisteren trainde de Bosniër nog niet mee, maar ’s middags had hij een gesprek met Vincent Kompany over zijn toekomst. In de fitnesszaal ging hij ook Frank Vercauteren even groeten. Vranjes was goedgezind en lachte breeduit. Of hij bij Anderlecht kan blijven, staat nog niet vast, maar hij krijgt een kans. Hij moet wel alle fratsen achterwege laten. AEK had hem liever gehouden, maar vond geen akkoord met RSCA.