Anthony Vanden Borre speelt verstoppertje, maar meldt zich toch nog bij Anderlecht

Anderlecht had in juni het plan om afscheid te nemen van Anthony Vanden Borre (32). Die intentie is er nog steeds, maar van speler-manager Vincent Kompany mag VdB toch nog (even?) meetrainen. Daarom meldde de rechtsback zich gisteren op het oefencomplex, hoewel zijn contract officieel is afgelopen. Hij speelde wel verstoppertje met de fotografen. Jürgen Geril

Omdat zijn toekomst onzeker is, staat Anthony Vanden Borre liever niet in de spotlights. Toen hij binnenreed op Neerpede en de fotografen zag , verborg hij zijn gezicht. Hij stapte uit onder een trainingsvest en liep terug naar zijn auto met een trui en mondmasker om zijn hoofd.

Van alle RSCA-spelers die op 30 juni einde contract waren, was Vanden Borre nochtans de enige die zich nog mocht melden. Chadli keerde terug naar Monaco en ook de huurlingen Luckassen (PSV) en Sandler (Man City) blijven voorlopig weg. Voor dat laatste duo probeert paars-wit wel nog een nieuwe huur te regelen, maar meetrainen is even uitgesloten. Als ze zich dan zouden blesseren, levert dat ellende op met de verzekering en leg dat dan maar eens uit aan de officiële eigenaars van die spelers.

Dat probleem heeft Vanden Borre niet. Nu hij geen contract meer heeft, is hij een transfervrije, clubloze speler. Het risico is dus minder groot. Bovendien zijn er bij zulke jongens juridische trucjes om het verzekeringsprobleem op te lossen. OHL bijvoorbeeld schreef zijn eindecontract-spelers in als testers. Zo zijn ze ingedekt. Ook Anderlecht vond een omweg.

Nieuwe manager

De directie wil de kern nochtans drastisch afslanken. Ze trok eigenlijk al een streep door de blessuregevoelige Vanden Borre, maar de gewezen Rode Duivel was vragende partij om te blijven meetrainen en Kompany overtuigde iedereen om de deur voor zijn vriend niet meteen dicht te gooien. De ploegmaats hebben er geen probleem mee. Integendeel. Vanden Borre zorgt voor sfeer en is een broer voor alle jonkies.

Overtuigt hij de sceptici? Anthony Vanden Borre is alvast nog niet van plan om te stoppen met voetballen, want hij nam een nieuwe manager. Helaas mochten we die ook niet bellen.