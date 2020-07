Anderlecht-youngster Kana met applaus afgestudeerd

Marco Kana, topvoetballer én topstudent. De 18-jarige verdediger brak niet alleen helemaal door bij Anderlecht, hij heeft nu ook zijn diploma middelbaar onderwijs op zak. En dat in een loodzware richting Wetenschappen-Wiskunde, met 8 uur wiskunde per week. Geen sinecure om te combineren met de dagelijkse trainingen. Op de proclamatie in het Sint-Niklaasinstuut straalde Kana dan ook terecht van trots. De Brusselaar was bijna onherkenbaar met zijn afstudeerhoedje, bril en witte hemd. Professor naast het veld, beest op het terrein. Klaar om straks de universiteit te combineren met topvoetbal.

Kana is trouwens niet het enige Anderlecht-product dat is afgestudeerd. Killian Sardella kreeg zijn diploma Wetenschappen digitaal, net als enkele spelers van de U21. Jérémy Doku moet nog eventjes geduld hebben: hij heeft een herexamen in augustus. De dribbelaar moet in zijn richting de GIP – geïntegreerde proef – opnieuw doen.