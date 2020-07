OHL vlot voorbij Bierbeek bij eerste testje: 4-0

Terwijl Marc Brys doodkalm toekeek bij zijn eerste oefenpartij als OHL-trainer, liepen enkele eindecontractspelers de longen uit hun lijf in de hoop nog een verlenging te forceren. De Leuvenaars rolden vlotjes over hun eerste tegenstander, eersteprovincialer Bierbeek.

Na vijf minuten stuurde Limbombe Henry diep, die makkelijk binnenprikte. De Franse topschutter verdubbelde later de score op aangeven van Mercier. Na de rust stuurde Kotysch Perbet alleen op de Bierbeekse doelman af, de goaltjesdief aarzelde niet voor 3-0. De 4-0 was voor de 19-jarige verdediger Toon Raemaekers, die een uitstekende indruk liet en een vrije trap in doel krulde vanop een twintigtal meter.

Doelpunten: 5’ Henry 1-0, 25’ Henry 2-0, 68’ Perbet 3-0, 70’ Raemaekers 4-0

OHL eerste helft: Keet, Tshimanga, Schuermans, Ngawa, Keita, Aguemon, Mercier, Limbombe, Maertens, Croizet, Henry

OHL tweede helft: Ravet, Hubert, Ouedraogo (85’ Gillekens), Raemaekers, Kotysch, Kehli (76’ Gilis), Asante, Borges, Tucic (80’ Allemeersch), Vekemans, Perbet