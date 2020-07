Wolmerk Phildar vraagt bescherming tegen schuldeisers

De Noord-Franse fabrikant en verkoper van breigaren en wol Phildar heeft woensdag bescherming gevraagd bij de rechtbank van Lille tegen haar schuldeisers. Dat meldt het bedrijf.

De vraag kwam er door moeilijkheden “als gevolg van sociale bewegingen eind 2019” en door de “Covid-crisis”. Dat zei CEO Eric Vandendriessche in een persbericht. “Door de beschermingsperiode kan Phildar een reorganisatieplan starten.”

In een interview met AFP gaf de woordvoerder van Phildar aan dat de overnamebiedingen “vanaf volgende week bekeken worden” en dat er over “ongeveer een maand” een beslissing zal vallen.

Er werken 223 mensen in 131 winkels. Maar de producten worden ook gedistribueerd naar onafhankelijke boetieks en distributiepunten.

De verkoop van breigaren vertegenwoordigt vandaag ongeveer 75 procent van de omzet, vergeleken met 25 procent confectiekleding.

Het merk Phildar werd in 1946 opgericht, maar de oorsprong is te vinden in een spinnerij in Roubaix die in 1903 opgericht werd.