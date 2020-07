Siebe Schrijvers krijgt grotere rol bij Club Brugge, maar wat met andere spelers op overschot?

Bijster succesvol was vorig seizoen niet voor Siebe Schrijvers (23), nog altijd een van de grootste Belgische aanvallende talenten. Maar dit seizoen rekent Club Brugge meer dan ooit op hem. In zijn entourage klinkt het dat hij een belangrijke rol krijgt. Meer dan de 1.500 minuutjes van vorig seizoen.

Vier goals in 33 wedstrijden, bijna 1.500 minuten gespeeld in alle competities samen: Siebe Schrijvers speelde vorig seizoen een bijrol bij Club Brugge. Zijn statistieken staan in schril contrast met ...