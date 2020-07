Klaas zit al 4 maanden vast op cruiseschip door corona: “Af en toe krijg je hoop, maar dat wordt onderuit getrokken”

Antwerpen -

“Niet weten wanneer ik terug aan land kan gaan, vooral dat is heel zwaar.” Aan het woord is de 31-jarige Klaas De Hert. De eerste stuurman van cruiseschip de Seabourn Sojourn is het gewoon om maandenlang van huis te zijn. Maar nu zit hij onafgebroken op zee sinds 11 februari. “Eigenlijk ben ik al bijna vijf maanden continu op mijn werk.”