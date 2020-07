Lars Dendoncker (19) tekent net als broer Leander in Engeland: “Maar zeker niet dankzij de achternaam”

Plots zitten we met twee Dendonckers in de Premier League. Na Leander (25, Wolverhampton) tekende Lars (19) nu bij Brighton. Hij begint er weliswaar aan bij de U23, maar: “Hij heeft het potentieel om door te breken.” Dat zegt althans Andres (28), de derde Dendoncker-telg, die makelaar is van zijn broers.