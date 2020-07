Moeder die twee van haar drie kinderen doodde, stuurde verontrustende sms’jes voor het drama

Julie L., de moeder van drie en leerkracht in Erquelinnes, die twee van haar jonge kinderen doodde, zou voor het drama verontrustende sms'jes gestuurd hebben. Dat meldt de Waalse krant La Dernière Heure.

Dinsdagavond bracht Julie L. twee van haar drie kinderen om. Een derde vocht dinsdag nog voor zijn leven maar is nu buiten levensgevaar. Zelf nam de vrouw een overdosis medicijnen. Tot nu toe reageerde het hele dorp geschrokken, want niemand had zo’n drama zien aankomen. Maar volgens La Dernière Heure worstelde de moeder van drie met donkere gedachten, die ze ook uitte in berichten die ze naar haar man stuurde.

Volgens een buurtbewoonster kreeg Bertrand D.W., de man van Julie en vader van hun drie kinderen, verontrustende sms’jes van zijn vrouw op woensdag 24 juni. “In die berichten drukte ze donkere ideeën uit”, vertelt de vrouw aan La Dernière Heure. Toen de vrouw langsging bij Julie leek er niets aan de hand. Ze was een boek aan het lezen terwijl haar kinderen in de tuin speelden.

Abortus

Maar toen de vrouw vroeg of het een moeilijke dag was, antwoordde Jullie dat “de datum dichterbij kwam”. Daarmee verwees ze naar een abortus die ze zo’n drie jaar geleden onderging. Volgens de buurvrouw had Julie niet voldoende tijd gekregen om te rouwen omdat ze nadien snel opnieuw zwanger was. “Ik belde haar later nog op om de naam te geven van een vereniging voor ouders die een kind zijn verloren. Maar ik zag nadien dat ze opnieuw berichten op Facebook plaatste. Ik dacht dat ze die moeilijke periode te boven was gekomen.”

Maar dinsdag bleek dat Julie er niet beter aan toe was. Ze doodde twee van haar drie kinderen. Ze verdronk Orphée, haar zoon van 2. Cérès, haar dochter die 7 jaar oud was, had steekwonden in de hals. De 9-jarige Thibald, het zoontje van het gezin, werd lang gereanimeerd en is dan in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Jolimont gebracht. Ook hij werd in de halsstreek gestoken met een mes. Woensdagochtend werd zijn toestand ernstig maar stabiel genoemd.