Poetin kan aanblijven tot 2036: 77,9 procent keurt grondwetswijziging goed

Rusland krijgt een vernieuwde grondwet die het mogelijk maakt voor president Vladimir Poetin (67) om tot 2036 aan de macht te blijven. Met 90 procent van de stemmen in het referendum geteld, is er een meerderheid van 77,9 procent voor de aanpassingen, zo heeft de kiescommissie bekendgemaakt.

De Russen konden stemmen voor of tegen een pakket aanpassingen. Poetin zou zich nog twee keer kandidaat kunnen stellen voor een herverkiezing en zo aan de macht blijven tot hij 83 is. Daarnaast komen een aantal conservatieve principes in de grondwet te staan, zoals het geloof of de definitie van het huwelijk als een unie van man en vrouw. Er waren ook populaire sociale maatregelen opgenomen, rond het minimumloon en pensioenuitkeringen gelinkt aan de levensduurte. Kiezers konden enkel ja of neen zeggen voor het hele pakket.

LEES OOK. Auto’s en appartementen te winnen aan stembureaus: geen truc gaat voor Poetin te ver om nieuwe ‘tsaar’ te worden (+)