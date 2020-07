België heeft per inwoner hoogste subsidies voor fossiele brandstoffen in Europa

België heeft per inwoner de hoogste subsidies voor fossiele brandstoffen in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van Trends. Alle groene en duurzame ambities van de Europese Commissie dreigen volgens het weekblad een maat voor niets te worden, als ze de subsidies voor fossiele brandstoffen in Europa niet aanpakt. Maar de lidstaten hebben weinig zin om ze terug te schroeven.

In al zijn groene ambitie botst Europa volgens Trends op één groot obstakel: fossiele brandstofsubsidies. Alle lidstaten hebben aanzienlijke subsidies voor het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, bruinkool, gas en olie.

Die geldstromen bedragen een veelvoud van de 55 miljard euro die de Europese Commissie als officieel cijfer naar voren schuift. Dat blijkt uit onderzoek van het pan-Europese journalistencollectief Investigate Europe en Trends, die alle fossiele brandstofsubsidies in alle lidstaten op een rij hebben gezet.

De EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk geven jaarlijks 133 miljard euro financiële steun aan het verbruik van fossiele brandstoffen. Ter vergelijking: de Europese jaarbegroting bedraagt zo’n 155 miljard euro. De landen geven daarmee per jaar evenveel uit aan subsidies voor olie, gas en kool als ze bijdragen aan de Europese begroting.

In absolute cijfers is Duitsland de koploper met 34 miljard euro per jaar. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk (19 miljard), Italië (18 miljard) en Frankrijk (17,5 miljard). België staat op plaats zes met 6,8 miljard euro.

Belgische salariswagens

Een kanttekening voor ons land zijn volgens het onderzoek de salariswagens. De schattingen lopen uiteen over hoeveel die bijdragen aan extra brandstofverbruik, maar volgens de Europese Commissie loopt de Belgische schatkist door de salariswagens jaarlijks 3,7 miljard euro mis. Dat betekent dat België 597 euro per inwoner uitgeeft aan fossiele brandstofsubsidies. In verhouding tot het aantal inwoners komt ons land er als slechtste uit.

Al die subsidiestromen houden Europa tegen zijn klimaatdoelen te halen. Tegen 2030 wil het 40 procent minder uitstoten dan in 1990. Waarschijnlijk wordt dat zelfs 55 procent. En tegen 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn. Dat is niet haalbaar als die subsidies blijven bestaan, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans. “Ze zullen uitgefaseerd worden.”