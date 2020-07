In Honduras zijn dinsdag een tv-journalist en zijn cameraman doodgeschoten. Dat meldt de zender 45 TV, die drie dagen van rouw heeft aangekondigd.

Reporter German Gerardo Vallecillo Jr. werd aangevallen toen hij met zijn collega onderweg was in de wagen in de havenstad La Ceiba. De twee werkten voor 45 TV. De aanval zou het werk geweest zijn van twee daders.

Het gaat om de eerste moord op een journalist in Honduras dit jaar, na één moord vorig jaar.