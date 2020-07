Trump heeft "geen enkel probleem" met mondmasker, opnieuw recordaantal coronabesmettingen in één dag

Mocht hij in een situatie terechtkomen waarbij hij geen afstand kan houden van mensen, zou hij een mondmasker dragen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd in een interview met Fox Business.

De president liet zich nog niet in het openbaar zien met een mondmasker en verklaarde eerder dat hij de pers dat plezier niet wou gunnen, maar hij verzekerde woensdag dat hij er "geen probleem" mee heeft om er eentje te dragen en het zelfs al heeft gedaan. "Ik hield er wel van hoe ik eruit zag", zei hij. "Het was een donker, zwart masker."

Waarschijnlijk verwijst hij naar zijn bezoek aan de Ford-fabriek eind mei, waar het verplicht was om mondmaskers te dragen. Iemand kon toen stiekem een foto van Trump maken met een masker, maar hij deed het af voor hij bij de fotografen kwam.

Een verplichting van maskers vindt de president niet nodig. Trump zei ook dat hij zich meestal niet in een situatie bevindt waar geen afstand kan gehouden worden en dat bovendien "iedereen getest is". In het interview verklaarde hij dat hij nog steeds gelooft dat het virus op een bepaald moment zal verdwijnen. "En ik denk dat we daarnaast ook binnenkort een vaccin zullen hebben."

Weer recordaantal besmettingen

Ondertussen is opnieuw een recordaantal besmettingen in één dag vastgesteld in de VS. In 24 uur werden 52.898 nieuwe gevallen geteld - een dag eerder waren dat er zo'n 47.000, toen ook al een record. Er vielen in één dag ook 706 doden door Covid-19. Het totaal aantal besmettingen staat nu op bijna 2,7 miljoen, het aantal overlijdens op 128.028.

Op verschillende plaatsen in de VS versnelt de verspreiding. Sommige staten hebben de heropening van hun economie gepauzeerd. California schroefde versoepelingen zelfs terug, waardoor op sommige plaatsen in de staat cafés en restaurants weer dicht moeten. Onder meer ook Michigan, Arizona, Florida en Texas kondigden maatregelen aan.

In New York City is het aantal besmettingen dan weer aanzienlijk gedaald, maar toch stelt de burgemeester het opnieuw toelaten van klanten in restaurants langer uit.

Trump verklaarde onlangs op een campagnebijeenkomst dat hij de gezondheidsdienst gevraagd heeft om minder mensen op Covid-19 te testen, zodat de besmettingscijfers niet meer zo snel zouden groeien. “Wanneer je in die mate tests uitvoert, dan zal je mensen vinden, dan zal je meer gevallen vinden. Dus ik heb tegen mijn mensen gezegd: ‘doe het wat kalmer aan met de tests, alstublieft’.”