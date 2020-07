Wagen belandt in water na achtervolging door politie, twee inzittenden ongedeerd

Brugge - Een personenwagen met twee inzittenden belandde woensdagnacht in het water langs de Houtkaai in Brugge. Dat gebeurde tijdens een achtervolging door de politie. De twee konden allebei op het droge geholpen worden.

De achtervolging startte volgens de eerste informatie in de Bevrijdingslaan in Brugge. De politie merkte de auto op en wou die controleren. Waarom de bestuurder precies op de vlucht sloeg is nog niet duidelijk. Maar het hoogte van de Houtkaai verloor de man de controle over het stuur. Hij reed met zijn wagen het water in. De twee inzittenden konden uit het voertuig geraken en zwommen naar de kant. Een buurtbewoner en de politie hielpen hen op het droge. De twee werden opgepakt en meegenomen.

Een van de drenkelingen verklaarde dat ze met drie in de wagen zaten. Het duikteam van de brandweer deed er dan ook alles aan om de gezonken wagen zo snel mogelijk te doorzoeken. Uiteindelijk bleek er van een derde inzittende geen sprake te zijn. De auto werd uiteindelijk op het droge getakeld, maar is wel helemaal klaar voor de schroothoop. Het duo zal nu aan de politie moeten uitleggen waarom ze precies op de vlucht sloegen.