BV’s worden Zomerhelden in nieuwe campagne Rode Kruis

In een nieuwe campagne van Rode Kruis-Vlaanderen worden tal van topartiesten en topsporters Zomerhelden. Aangezien hun agenda door corona onverwacht leeg is geworden, hebben ze meer tijd om zich in te zetten voor anderen. Ze roepen mensen op om hetzelfde te doen, door bloed of plasma te geven of de eerstehulptips van het Rode Kruis mee te verspreiden.

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat er voor heel wat mensen wat meer tijd vrijkomt deze zomer en dat geldt ook voor artiesten en topsporters: door het wegvallen van de festivals en de grote sportevents, hebben zij extra tijd om deze zomer voor anderen te zorgen. Ze roepen mensen in een nieuwe campagne van Rode Kruis-Vlaanderen op om hetzelfde te doen.

Tourist LeMC, Eefje De Visser, Willy Sommers, Compact Disk Dummies en The Starlings zijn slechts enkele van de vele muziekartiesten die deze zomer zélf bloed geven of anderen oproepen om hetzelfde te doen. Allemaal doen ze dat vanuit de overtuiging dat een zomer zonder festivals en sportevents een heel erg spijtige zaak is, maar dat een zomer zonder bloed en plasma simpelweg onmogelijk is.

87.000 donoren nodig

“De maanden juli en augustus zijn traditiegetrouw maanden waarin het heel moeilijk is om de bloedvoorraad op peil te houden. Onze donoren zijn in vakantieperiodes met andere zaken bezig en slaan hun trouwe bloedgift al eens over”, zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Nu de festivals en grote sportevenementen niet doorgaan, hebben mensen in principe wél meer vrije tijd. Daarom vragen we iedereen met deze campagne om deze zomer bloed of plasma te komen geven.”

Het Rode Kruis rekent erop dat deze zomer ruim 87.000 donoren bloed komen geven. Bovendien zijn er zo’n 26.500 zakjes plasma nodig. “Dat zijn serieuze aantallen, maar voor heel veel mensen zijn die bloed- en plasmadonaties letterlijk van levensbelang”, beklemtoont Tassignon.

BV’s geven tips

Daarnaast wil de campagne mensen ook overtuigen een eerstehulpopleiding te volgen zodat mensen snel en goed kunnen helpen wanneer iemand in hun buurt hulp nodig heeft. Topsporters zoals Ann Wauters en Elise Mertens helpen daarbij en geven tips over wat je moet doen bij extreem warm weer, over hoe je ervoor zorgt dat je geen zomerse sportblessures oploopt, over hoe je een tekenbeet behandelt, ...

“Enkele maanden geleden werd ik zelf getroffen door het coronavirus”, vertelt basketbalster Ann Wauters. “Op sommige dagen kon ik letterlijk niets doen behalve in bed liggen en af en toe eens naar beneden strompelen. Ik kon toen gelukkig rekenen op de goede zorgen van mijn vrouw en kinderen. Ik kan dus uit eigen ervaring zeggen hoe belangrijk het is dat mensen voor elkaar zorgen als het nodig is, met of zonder het coronavirus in je lijf”.

De tips zijn terug te vinden in een Zomerkit die Rode Kruis-Vlaanderen heeft samengesteld. Deze kan je gratis aanvragen op www.rodekruis.be/zomerhelden.