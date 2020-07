FC Porto zwaait Casillas uit met afscheidsvideo

FC Porto heeft woensdagavond met een pakkende afscheidsvideo het vertrek van Iker Casillas (39) aangekondigd. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd.

De Spaanse doelman kreeg vorig jaar op training een hartaanval en speelde geen officiële wedstrijd meer sinds april 2019. Porto nam Casillas op in de technische staf en hij bleef ook ingeschreven als speler, al haalde hij geen enkele keer meer het wedstrijdblad.

In februari liet Porto-voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa weten dat Casillas een punt zou zetten achter zijn carrière om Spaans bondvoorzitter te worden. Maar hij trok zich uiteindelijk terug vanwege de coronapandemie.

Casillas kwam in 2015 naar Porto nadat hij zijn hele voetballeven bij Real Madrid had doorgebracht. De Portugezen plaatsten woensdagavond een video online met hoogtepunten van Casillas onder de titel “altijd één van ons”. De wereldkampioen van 2010 en tweevoudig Europees kampioen (2008-2012) droeg het shirt van de Draken in 156 wedstrijden en werd in 2018 met de club kampioen.