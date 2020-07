Autobestuurder rijdt school binnen tijdens afscheidsfeestje voor kinderen: “Wonder dat er geen doden zijn”

Een automobilist is woensdagavond rond 21 uur met zijn wagen de gebouwen van een Nederlandse basisschool binnengereden. Op dat moment waren er volgens het schoolbestuur 25 kinderen, hun ouders, en de meeste leerkrachten aanwezig voor een afscheidsfeestje. Hoewel de auto tot ver in een gang kon doorrijden, raakte niemand gewond. Volgens de bestuurder “had de man een conflict met enkele mensen van de school”.

Op videobeelden is een enorme chaos te zien in de gangen van basisschool ’t Palet in het Friese Grootebroek. De bestuurder, inmiddels aangehouden, richtte een behoorlijke ravage aan: gebroken glasplaten liggen op de grond, deuren zijn uit hun voegen gebarsten. Een omwonende noemt het bij De Telegraaf “een wonder dat er geen doden zijn gevallen”. De dader werd in de gang van de school overmeesterd door aanwezigen, en later ingerekend door de politie.

De bestuurder reed rond 21 uur enkele tientallen meters de school in, voordat het voertuig in de gang tot stilstand kwam. Er was verderop in de aula een afscheidsvoorstelling van leerlingen bezig die na de zomer naar het voortgezet onderwijs gaan. “Zij waren op dat moment niet in de gang, maar twee of drie minuten ervoor wel. Dit had slecht kunnen aflopen”, aldus een woordvoerder van de politie.

Jan van Berkum, de voorzitter van het overkoepelende schoolbestuur, was snel ter plaatse om zijn collega’s bij te staan. “Er is een man de school ingereden die verward en boos was. Ik weet niet waarover, maar anders rij je niet op deze manier met een auto een school in. De ingang van de school ligt niet aan de openbare weg. Je moet de parkeerplaats over, tussen de hekken door en dan ook nog een keer steken om door de voordeuren te rijden. En zo is het ook gegaan. Ik schat dat de auto tot 20 meter in de school is doorgedrongen.”

Alle aanwezige kinderen, leerkrachten en ouders, waarvan velen zichtbaar zwaar waren aangeslagen, werden opgevangen in de naastgelegen praktijkschool. Ook kregen de geschrokken aanwezigen slachtofferhulp aangeboden. “Het zijn West-Friezen”, zegt Van Berkum. “Van buiten rustig, maar ik denk dat er toch wel een paar wakker liggen vannacht. Gelukkig hebben de kinderen er niet al te veel van mee gekregen. Ze zijn meer geschrokken van de schrikreacties en het geschreeuw op de gang. Het is natuurlijk wel erg dat dit op de allerlaatste lagere schoolavond gebeurt.”

“Wat ik hier aantrof, was een onwerkelijk einde van wat een gezellige avond had moeten zijn om het schooljaar af te sluiten”, aldus ook burgemeester Ronald Wortelboer. “De mensen zijn enorm geschrokken. Het grote geluk is dat er niemand gewond is geraakt.”

Conflict

De dader werd na zijn arrestatie verhoord door de politie. Daaruit bleek dat hij het opzettelijk deed. Het gaat om een 55-jarige man die volgens de politie “een conflict had met mensen van de school.” Over de aard van dat conflict wil de politie niets zeggen.

De man bleek onder invloed van alcohol, zo wees een test uit. Het verhoor van de man gaat donderdag verder. Het is nog niet exact bepaald waarvan hij wordt verdacht, maar de politiewoordvoerder verwacht dat hem de vernieling van het gebouw en poging tot doodslag ten laste zal worden gelegd.