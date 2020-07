Recordaantal nieuwe besmettingen in Verenigde Staten, maar volgens Trump “zal het virus wel vanzelf verdwijnen”

In de Verenigde Staten zijn voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie meer dan 50.000 nieuwe besmettingen met het virus op één dag geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins-universiteit. President Trump geeft intussen dan toch de raad aan de Amerikanen om een mondmasker te dragen, al blijft een verplichting geen optie. En zal het virus volgens de president ook “wel vanzelf verdwijnen”.

Woensdag werden in de VS 50.700 nieuwe infecties gemeld. Het land komt sinds een week regelmatig uit boven de 40.000 nieuwe besmettingen per dag. Dat zijn duidelijk hogere cijfers dan het voorlopige hoogtepunt van de pandemie in het land in april en mei. Sinds het begin van de pandemie raakten in de VS meer dan 2,6 miljoen mensen besmet, zeker 128.000 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus.

Gisteren werd het dagrecord ook al verbroken. Toen werden 47.000 nieuwe besmettingen geteld. De belangrijkste expert over infectieziekten in het land, viroloog Anthony Fauci waarschuwde eerder deze week al dat de cijfers zelfs snel zouden kunnen verdubbelen. “We hebben het duidelijk niet onder controle nu”, zei hij.

Staten nemen ondertussen nieuwe maatregelen in een poging om het virus in te dammen. In Californië moeten grote delen van de staat weer op slot na een recordstijging van het aantal coronabesmettingen. De versoepelingen van de maatregelen worden teruggedraaid voor de inwoners van Los Angeles en omstreken, en in 18 andere zwaar getroffen regio’s. De nieuwe lockdown geldt minstens drie weken.

Onder meer ook Pennsylvania, Michigan, Arizona, Florida en Texas kondigden maatregelen aan. In New York City is het aantal besmettingen dan weer aanzienlijk gedaald, maar toch stelt de burgemeester het opnieuw toelaten van klanten in restaurants langer uit.

Trump heeft “geen enkel probleem” met mondmaskers

Ook president Trump lijkt de ernst van de situatie inmiddels in te zien. Dat blijkt toch uit zijn woorden in een interview met tv-zender Fox Business. Mocht hij in een situatie terechtkomen waarbij hij geen afstand kan houden van mensen, zou hij een mondmasker dragen, aldus de president.

Trump liet zich tot op heden nog niet in het openbaar zien met een mondmasker, en verklaarde eerder dat hij de media dat plezier niet wilde gunnen, maar hij verzekerde woensdag wel dat hij er “geen probleem” mee heeft om er eentje te dragen en het zelfs al heeft gedaan. “Ik hield er wel van hoe ik eruitzag”, zei hij. “Het was een donker, zwart masker.” Maar meestal bevindt hij zich niet in een situatie waar geen afstand kan gehouden worden “en is iedereen getest”. Een verplichting van maskers vindt de president dan weer niet nodig.

In het interview verklaarde hij dat hij nog steeds gelooft dat het virus op een bepaald moment zal verdwijnen. “En ik denk dat we daarnaast ook binnenkort een vaccin zullen hebben. We komen heel sterk terug. En we zullen heel goed zijn met het coronavirus.”

