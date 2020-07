Virologen zijn het oneens met beslissing om Europese buitengrenzen weer te openen: “Gevaarlijk”

Nu de piek van de corona-pandemie onder controle lijkt, opent de Europese Unie haar buitengrenzen weer. Tot ergernis van virologen allerhande. Zo noemt Marc Van Ranst die beslissing in Het Laatste Nieuws onomwonden “gevaarlijk”.

De EU houdt weliswaar enkele beperkingen aan: enkel reizigers uit 14 landen die de ziekte even goed of beter onder controle hebben, zijn welkom. En de Belgische grenzen blijven voorlopig nog wel gesloten. “Maar het is een feit dat virologen niet opgetogen zijn over het openstellen van de Europese grenzen”, aldus Marc Van Ranst. “Het is een gevaar. De situatie in een land kan elke dag veranderen. Garanties zijn er niet: in een veilig land kan morgen een grote uitbraak zijn, en dan zou je reizigers uit die landen de toegang tot Europa moeten ontzeggen. Bovendien moet je niet kijken naar de gemiddelde situatie in een land, maar wel naar de situatie per regio. Hoe groot is het virologisch risico in de regio waar de mensen vandaan komen? Zeker in een uitgestrekt land is het belangrijk om het regio per regio te bekijken.”

Zelf op een vliegtuig stappen doet Van Ranst dan ook niet. “Mijn standpunt is: blijf thuis. De verste uitstap die ik misschien zal maken, is naar de Efteling in Nederland.”